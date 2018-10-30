برلمانية: مشروع مستورة خطوة مهمة في مكافحة الفقر ورفع مستوى المعيشة

قالت النائبة كارولين ماهر، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، إن مشروع "مستورة" لدعم السيدات المعيلات يأتي في إطار تدعيم الحياة الاقتصادية بشكل عام، مشيرة إلي أهمية هذا المشروع والمساعدات التي يقدمها للمرأة وتلبية احتياجاتها.



وأضافت ماهر، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن كثير من سيدات مصر هن المعيل الأساسي للأسرة "فقدت زوجها _ الزوج مريض أو عاجز _ غير متعاون ولا يساعدها"، وبالتالي وجود مشروع يساعدها علي العمل للعيش حياة كريمة ويكون داعم لها، وخطوة هامة جدا في مكافحة الفقر ورفع مستوي المعيشة وبالتالي التحاق باقي الأسرة بمدارس تعليمية وتوفير جو ملائم لهم يساعدهم علي التركيز والتعلم، مما يؤدي إلي تقدم المجتمع.



وأشادت عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، بدعم الدولة للمرأة المصرية عامة والمرأة المعيلة خاصة، وذلك من خلال توفير فرص عمل لها ومشاريع تمكنها اقتصاديا، وملائمة لثقافتها، " قد تكون المحافظة تعتمد اعتماد كلي علي الزراعة وبالتالي يمكن توفير مواشي تقوم بتربيتها، وقد تكون المحافظة تعتمد علي الصناعة فيكون العمل خاص بمجال الصناعة، وهكذا ".