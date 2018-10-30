تحرير 73 محضر إشغالات في حملة مكبرة لإزالة التعديات بالمنوفية

شن مجلس مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، برئاسة اللواء أشرف موافي، حملة مكبرة بالتنسيق مع مديرية وشرطة المرافق بقيادة اللواء محمد الشال، مساعد مدير الأمن، لرفع الاشغالات والتعديات.



واسفرت الحملة عن تحرير 73 محضر للمحلات والمخالفين والتعديات علي الشوارع وعلي الأملاك العامة .



وأكد اللواء أشرف موافي، رئيس مجلس المدينة، أنه لن يسمح بأي تقصير أو أية تجاوزات بالشوارع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين ، وذلك من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين.