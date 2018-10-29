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رياضة

إيكاردي يقود هجوم إنتر أمام لاتسيو في أجواء ممطرة بالدوري الإيطالي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:04 م
ايكاردي
ايكاردي
محمد رشاد
أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، تشكيل فريقه لمواجهة لاتسيو فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "الأولمبيكو" في ختام الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في أجواء ممطرة للغاية بسبب سوء الأحوال الجوية في العاصمة الإيطالية "روما"، حيث شهدت المدينة رياح، وعواصف وأمطار غزيرة أثرت على حركة السير، كما تم تحديث حالة الطقس صباح اليوم إلى "الأحمر" مما يدل على الحالة السيئة للطقس حاليا مما أدى إلى إغلاق جميع المدارس في المنطقة.

ويسعى انتر ميلان لتحقيق الفوز السادس على التوالي فى الكاليتشو للحفاظ على آماله فى منافسة يوفنتوس "المتصدر" برصيد 28 نقطة في حصد اللقب، بينما يتطلع لاتسيو لتحقيق الفوز الثالث على التوالى لمواصلة البقاء في المربع الذهبي.

وجاء تشكيل إنتر ميلان كالتالي..

حراسة المرمى: هاندانوفيتش

الدفاع: أسامواه، ميراندا، سكرينار، فرسالكو

الوسط: فيتشنو، بروزوفيتش، بوليتانو، ماريو، بيريسيتش

الهجوم: إيكاردي.
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