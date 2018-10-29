لا تترك يدي يتصدر المسلسلات التركية الأعلى مشاهدة

تصدر مسلسل "لا تترك يدى" نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة بين المسلسلات التركية الأسبوع الماضي.



وجاء في المركز الثاني برنامج " ذا فويس " بنسخته التركية ، بينما احتل برنامج " ستفعلها يا حبى " المركز الثالث .



واحتل مسلسل "لاتبكى يا أمى " المركز الرابع ، فى حين جاء مسلسل "لتر من الدموع" فى المركز الرابع والأخير.