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فن

لا تترك يدي يتصدر المسلسلات التركية الأعلى مشاهدة

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:35 م
صدى البلد
أحمد البهى
تصدر مسلسل "لا تترك يدى" نسب الأعمال الدرامية الأعلى مشاهدة بين المسلسلات التركية الأسبوع الماضي.

وجاء في المركز الثاني برنامج " ذا فويس " بنسخته التركية ، بينما احتل برنامج " ستفعلها يا حبى " المركز الثالث .

واحتل مسلسل "لاتبكى يا أمى " المركز الرابع ، فى حين جاء مسلسل "لتر من الدموع" فى المركز الرابع والأخير.
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