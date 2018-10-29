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منوعات

اضطراب القلب وارتفاع ضغط الدم.. أمراض خطيرة تسببها هذه الحلوى

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:17 م
صدى البلد
محمد علي
قبل أيام من الاحتفال بعيد جميع القديسين (الهالوين) حذرت إدارة الأغذية والعقاقير الامريكية الناس من الإفراط فى تناول حلوى العرقسوس التى اعتادوا تناولها بكميات كبيرة منها في هذه المناسبة، وفق ما قالت ايه بي سي.

ونقلت ايه بي سي عن إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية ، إن الإفراط فى تناولها يمكن أن يسبب مشاكل صحية عديدة خاصة لمن تجاوزوا الاربعين منها الاضطراب فى دقات القلب وارتفاع ضغط الدم وضعف العضلات.

والسبب مركب الجليسريرين الموجود فى جذور العرقسوس ويمكن أن يسبب انخفاض نسبة البوتاسيوم فى الدم بما يسبب بدوره اضطراب ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، فضلا عن بعض الضعف العضلي، وتزول كل المشاكل بالتوقف عن تناول هذه الحلوى.

وينصح الأطباء بعدم تناول كميات كبيرة منها يوميا وتوزيعها على مدار اليوم، كما لا ينصحون بتناولها كل يوم.

وينتشر بين الأمريكيين اعتقادات حول فاعلية العرقسوس فى علاج العديد من الأمراض مثل قرحة المعدة والتهابات الحلق والسعال والتهابات الكبد، لكن الطب لم يثبت له أى ميزة علاجية.
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