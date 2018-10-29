جندي وعلم .. مسرحية بقصور الثقافة

أقام قصر شهداء 25 يناير التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث أنشطة متنوعة داخل مدرسة الأمل للصم والبكم شملت ورشة تلوين وورشة باستخدام ورق الكانسون الملون لعمل زينة عيد الميلاد وورشة صلصال على الCD.



كما عقد قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا نشاط ركن الحواديت وحكي كتاب بعنوان "أريد أن أعرف التمساح" تأليف وفاء أشرف وذلك بحضانة جمعية تنمية المجتمع المحلي بكفر تصفا.



وفي إطار أنشطة القصور المتخصصة نظم قصر الإبداع الفنى بالسادس من أكتوبر ورشة مسرح وعرض مسرحية بعنوان "جندى وعلم" على مسرح مدرسة عثمان ابن عفان، وورشة نجارة بمدخل القصر لتحضير وتركيب سور خشبي لحديقة مدخل القصر.



كما أقام قصر العمال بشبرا الخيمة ورشة سجاد لطلاب مدرسة عمر بن الخطاب، بجانب ورشة خرز، ورشة رسوم أطفال.



وبالتعاون مع فرع ثقافة الشرقية عقدت الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برنامج "اعرف بلدك" يتضمن البرنامج مجموعة من المحاضرات عن أهم معالم وأعلام المحافظة.