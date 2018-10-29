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أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:16 م
صدى البلد
محمد علي
ينتهي في المكسيك واحدًا من أغرب المهرجانات بالعالم، وهو مهرجان الوفاء للموتى، حيث تقام الاحتفالات فى الميدان الرئيسى بالعاصمة مكسيكو سيتى، وتقام احتفالات موازية فى عدد من القرى والمدن وفق موقع بيزنيس انسايدر.

ويرتدى المحتفلون ملابس قديسين وقديسات وتباع تذكارات تحمل شعارات الموت مثل القمصان والقبعات والاكواب والأوانى الزجاجية والخزفية.

ويرتدى بعض المشاركين ملابس مرسوما عليها هياكل عظمية ويرسمون على وجوههم أشكالا ملونة ويؤدون رقصات ترمز إلى الموت، بالغة الغرابة والسرعة والرعب.

ويستمر المهرجان يوما واحدا فقط فى 21 اكتوبر، وبعده بعشرة أيام يقوم المكسيكيون بزيارة قبور أحبائهم الراحلين يومى 1و2 نوفمبر.

وأقيم هذا المهرجان لأول مرة عام 1910.

وأطلق فكرته الفنان التشكيلى خوسيه بوسادا للسخرية من مبالغة المكسيكيين فى الحزن على موتاهم والأموال الطائلة التى ينفقونها فى الجنازات والعزاء بينما يحتاجها الفقراء وكان واحدا منهم.

ويحرص خوسيه على إقامته سنويا حتى وفاته بعدها بثلاث سنوات. وبعد وفاته استمر المهرجان لكنه تحول تدريجيا إلى مهرجان للوفاء للموتى.
أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب
أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب
أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب
أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب
أغرب مهرجانات العالم.. الوفاء للموتى ورقصات الرعب
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