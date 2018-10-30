آداب حلوان تنظم ندوة عن أنتصارات أكتوبر وبناء المستقبل .. الأربعاء

تنظم وحدة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة حلوان، ندوة للطلاب بعنوان " أنتصارات أكتوبر وبناء المستقبل"، وذلك يوم الأربعاء ٣١ من أكتوبر الجاري، فى تمام الساعة ١٢ ظهرا، بقاعة ٥٥ بكلية الأداب.



وأكد مصطفى حسن رئيس أتحاد كلية الآداب بجامعة حلوان ، في تصريح خاص ل "صدى البلد"، أن الندوة ستتم تحت إدارة أحمد ناقد مدير مركز النيل للأعلام، ويحاضر بها اللواء الطيار أحمد كمال المنصورى أحد أبطال حرب أكتوبر ١٩٧٣م.



جدير أن الندوة تقام تحت رعاية دكتورة سهير عبد السلام عميدة كلية الآداب، فاطمة عبد الصمد وكيل الكلية بشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، دكتورة هناء عبد العزيز مديرة وحدة خدمة المجتمع .