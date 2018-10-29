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وزير التعليم العالي: تدريب 150 طالبا مصريا بألمانيا على الذكاء الاصطناعي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:18 م
صدى البلد
محمد القاضي
أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن خلال لقائه بنظيرته الألمانية سيتم الاتفاق على تدريب 150 طالبا مصريا في ألمانيا على الذكاء الاصطناعي.

وأضاف "عبدالغفار"، خلال لقائه برنامج "بالورقة والقلم"، المٌذاع عبر فضائية "تن"، أن المجتمع الألماني يهتم كثيرا بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الرئيس عمل على تقوية العلاقات المصرية الألمانية القائمة علي تبادل تبادل المصالح والاحترام، والتقدير المتبادل بين الدولتين.

ولفت وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن الخارجية الألمانية قامت بزيارة إلى مصر متمثلة في مساعدة وزير الخارجية لشئون العلاقات الثقافية، والتي تقدمت بمذكرة مشتركة بين مصر وألمانيا بهدف التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتبادل أعضاء التدريس والطلاب.

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