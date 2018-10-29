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رياضة

تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:17 م
جانب من المباراة
جانب من المباراة
محمد رشاد
فرض فريق الرجاء المغربي التعادل السلبي أمام مضيفه الإسماعيلي ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الإسماعيلية الدولي، في جولة الذهاب بدور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.

واتسمت المباراة بالندية والصراع التكتيكي بين البرتغالي جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلي، والإسباني خوان كارلوس جاريدو، مدرب الرجاء.

كما كانت مثيرة للجدل تحكيميا بعد تغاضي الحكم الكويتي علي محمود عن احتساب ضربة جزاء واضحة للإسماعيلي من لمسة يد، كما تجاهل أيضًا لقطة مثيرة للجدل للرجاء بداعي لمسة يد ضد طارق طه ظهير الدراويش.

وتلقى الإسماعيلي ضربة قوية بخروج لاعبه التونسي لسعد الجزيري مصابًا بعد مرور 10 دقائق فقط، ونزول محمد صادق بدلًا منه، كما وواصل الدراويش ضغطه على دفاع الرجاء ولكن بلا خطورة في ظل رعونة المهاجم الكاميروني ميندوجا.

ويلتقي الإسماعيلي بالرجاء المغربي فى جولة الإياب يوم الحادي عشر من ديسمبر المقبل لتحديد المتأهل إلى دور الثمانية من بطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال.
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
تعادل سلبي بين الإسماعيلي والرجاء المغربي في كأس زايد.. فيديو وصور
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