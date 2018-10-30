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رياضة

اليوم.. الخطيب يحتفل بعيد ميلاده الــ 64 من على كرسى رئاسة الأهلي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:34 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يحتفل محمود الخطيب نجم الكره المصرية السابق بعيد ميلاده الـــ64 وهو علي كرسي رئاسة الأهلي الذي طالما كان حلمه وهدفه الرئيسي منذ أن دخل القلعة الحمراء وهو في عمر الـــ17 عامًا وبالتحديد عام 1971.

ولد محمود إبراهيم الخطيب في مركز أجا بمحافظة الدقهلية في 30 أكتوبر عام 1954 وأنضم لنادي للقلعة الحمراء قادما من نادي النصر عام 1971 بناء علي إختار الراحل مصطفي حسين، لم يحتاج بيبو كما أطلقت عليه الجماهير بعدها الي وقت طويل ليقدم نفسه للرأي العام فبات أسمًا يتغني به الجميع بعد ان قاد فريقه للفوز علي شباب الزمالك 7-1 وأحرز هو هاتريك.

شارك الخطيب لأول مرة مع الفريق الأول أمام البلاستيك فى الأسبوع الثانى موسم 72/1973 في 15 أكتوبر 1972 بينما كانت أخر مبارياته الرسمية أمام الهلال السودانى فى نهائى ابطال الدورى الجمعة 15ديسمبر 1987لينهي مشواره الكبير مع القلعة الحمراء وسط هتافات مدويه من الجماهير برفض الإعتزال.
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