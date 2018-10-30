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رياضة

اليوم.. فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسري غازي
تعقد اليوم الثلاثاء فعاليات الجمعية العمومية لاتحاد الكرة فى أحد فنادق مدينة ٦ اكتوبر بحضور ممثلى الأندية من أعضاء الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تجرى على هامش عمومية الجبلاية الانتخابات التكميلية على المقعدين الشاغرين عقب استقالة الثناءى حازم وسحر الهوارى بعد تصديق المحكمة الاقتصادية على الحكم الصادر ضدهما بالحبس مدة ٥ سنوات.

ويتنافس على خلافة حازم الهوارى الثناءى احمد شوبير حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر السابق فيما يتنافس على مقعد المرأة كل من دينا الرفاعى والمحكمة شيماء منصور.

ويستلزم حضور 112 ناديا من أصل 222 لهم حق الحضور لاكتمال النصاب القانونى وإجراء الانتخابات على المقعدين.

وفى حال عدم اكتمال النصاب فسيتم تأجيلها لليوم التالى ويشترط نفس عدد الأندية لاكتمال النصاب وإقامة الانتخابات.

وإذا ما لم يتم حضور 112 ناديا سيتم إلغاء الجمعية العمومية غير العادية وبالتالى إلغاء الانتخابات واكتفاء مجلس إدارة الاتحاد الحالى برئاسة هانى أبو ريدة بوجود الـ9 أشخاص الحاليين، وهم أبو ريدة رئيس المجلس ومعه أعضاء المجلس كرم كردى ومجدى عبد الغنى وأحمد مجاهد وسيف زاهر وحازم إمام وخالد لطيف ومحمد أبو الوفا وعصام عبد الفتاح، واستكمال مدة المجلس الحالى، على أن يتم إجراء انتخابات عام 2020 بمجلس إدارة جديد بالكامل.
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