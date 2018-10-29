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رياضة

الأهلي يبدي تخوفه من طاقم تحكيم النهائي الإفريقي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 09:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أبدي الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تخوفه الشديد من اختيار طاقم تحكيم لنهائي دورى الأبطال الإفريقي ليس علي قدر المسئولية والحدث.

ويلتقي الفريق الأحمر مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دورى الأبطال الإفريقي مساء الجمعة باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن تكون مواجهة الإياب يوم التاسع من نوفمبر المقبل.

وحذر الجهاز الفني للفريق الأحمر من اختيار طاقم تحكيم ليس علي قدر المسئولية أو مستوي الحدث خاصة في نهائي أفريقيا الذي يتابعه الملايين في مختلف دول العالم.
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