مستقبل وطن بالشرقية يطلق مبادرة إحنا معاك لمحاربة الغلاء

اكد "محمد سليم" الامين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية انه في اطار التصدي لظاهرة غلاء أسعار السلع الغذائية ومحاولة من الحزب في رفع العبء عن كاهل المواطنين، تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة قياسا بسعر السوق الخارجي دعما لحاجات المواطنين لتكون الأسعار في متناول البسطاء، بدعم مادي عن فرق السعر الحقيقي يتحمله الحزب.



وأضاف الامين العام للحزب بمحافظة الشرقية بأنه من المقرر إقامة سرادق ضخم بميدان التحرير بمدينة الزقازيق اليوم الثلاثاء علي ان تبدأ طرح الفواكهة والخضروات بداية من العاشرة صباحآ حتي نفاذ الكميات المطروحة والمقدرة ب 10 أطنان يوميآ من الأصناف المختلفة بدعمآ ماديآ من الحزب علي مدار اسبوعآ.