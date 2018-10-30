ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

مستقبل وطن بالشرقية يطلق مبادرة إحنا معاك لمحاربة الغلاء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
مبادرة إحنا معاك
مبادرة إحنا معاك بالزقازيق
محمد الطحاوي
اكد "محمد سليم" الامين العام لحزب مستقبل وطن بالشرقية انه في اطار التصدي لظاهرة غلاء أسعار السلع الغذائية ومحاولة من الحزب في رفع العبء عن كاهل المواطنين، تم التوجيه بسرعة إقامة شوادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة قياسا بسعر السوق الخارجي دعما لحاجات المواطنين لتكون الأسعار في متناول البسطاء، بدعم مادي عن فرق السعر الحقيقي يتحمله الحزب.

وأضاف الامين العام للحزب بمحافظة الشرقية بأنه من المقرر إقامة سرادق ضخم بميدان التحرير بمدينة الزقازيق اليوم الثلاثاء علي ان تبدأ طرح الفواكهة والخضروات بداية من العاشرة صباحآ حتي نفاذ الكميات المطروحة والمقدرة ب 10 أطنان يوميآ من الأصناف المختلفة بدعمآ ماديآ من الحزب علي مدار اسبوعآ.
loading...

ترشيحاتنا

فضيحة جديدة للدوحة.. اختطاف المعارض خالد الهيل فى لندن وتميم المتهم الأول

‎وزيرة البيئة تتابع حريق مقلب العبور العشوائي.. والسيطرة عليه بنسبة 70%

سرقة دماء المواطنين بالمنيا باسم عمل التحاليل

قنصلية الرياض تعلق على مقتل فتاتين سعوديتين فى نهر هدسون بالولايات المتحدة

كريستيانو رونالدو مهدد بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب

مدرب الرجاء: الإسماعيلي كان الأفضل.. والتعادل السلبي نتيجة إيجابية لنا

المجلس المركزي الفلسطيني يعلق الاعتراف بدولة إسرائيل

التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ابنة عمرو دياب تلتقي دينا الشربيني في مطعم بلندن.. شاهد

ريال مدريد يطيح بـ لوبيتيجي ويعين مدربا مؤقتا بعد خماسية برشلونة

عاصفة مميتة تضرب إيطاليا وتغرق فينيسيا.. فيديو وصور

مفاجأة .. لوبيتيجي ثان أسرع مدرب يرحل عن تدريب ريال مدريد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟