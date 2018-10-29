مصادر لـ صدى البلد: حكام النهائي الإفريقي يتدربون على Var في 6 أكتوبر

كشفت مصادر خاصة أن مجموعة من الحكام المرشحة لإدارة مباراة نهائي دورى الأبطال الأفريقي ذهابًا وأيابًا يتواجد في أحد منتجعات السادس من أكتوبر منذ ثلاثة أيام وسط سرية تامة.



وقالت المصادر في تصريحات لـ"صدى البلد" إن الإتحاد الأفريقي ( كاف) يدرب هؤلاء الحكام علي تطبيق تقنية الفار«Var» التي سيتم تطبيقها في نهائي دورى الأبطال الأفريقي.



ويلتقي الفريق الأحمر مع الترجي التونسي في ذهاب نهائي دورى الأبطال الأفريقي مساء الجمعة باستاد الجيش المصري ببرج العرب علي أن تكون مواجهة الإياب يوم التاسع من نوفمبر المقبل.