مناقشة قاض مصرى في لاهاى بدار الكتب

تقيم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور هشام عزمي، حفل توقيع ومناقشة كتاب " قاض مصري في لاهاي.. دراسات و مقالات في القانون الدولي" للمستشار الدكتور خالد القاضي الحائز على شهادة الجدارة من أكاديمية لاهاي للقانون الدولي.



يقام حفل التوقيع فى تمام السادسة من مساء اليوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2018 ، في قاعة الندوات بدار الكتب بكورنيش النيل.



يركز الكتاب على مجموعة من الدراسات القانونية والتى لها علاقة بخبرات الكاتب الكبيرة ، كما يعتبر الكتاب محاولة لتقديم معلومات قانونية قيمة للقارىء من خلال وجبة دسمة من خبرات الكاتب فى المجال القضائى .