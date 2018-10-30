عالم أزهري يوضح سبب إطالة النبي في الصلاة منفردا

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن المرء عندما يوقن بأن القرآن هو السبيل الوحيد للهداية فعليه ان يواظب على قراءته يوميا أي يخصص له ورد يومي أو يستمع إليه، لافتا إلى ان القرآن أثر في الإنس والجن .



وأضاف هاشم خلال تقديمه احدى البرامج الفضائية، أنه إذا تمكن القرآن الكريم من القلوب هداها الى صراط الله المستقيم وهذا يفسر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة السور الطويلة في كل صلاة بعد قراءة الفاتحة.