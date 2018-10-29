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مدرس فى الدقهلية يضرب التلاميذ ويسبهم بألفاظ خارجة.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:30 م
صدى البلد
البهى عمرو
عرض برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار تقديم الإعلامي معتز الدمرداش، مقطع فيديو متداول لمدرس يسب التلاميذ ويضربهم بميت غمر، وقامت القناة بحذف الشتائم من الفيديو.

وقال معتز خلال تقديمه البرنامج أنا بصراحة مصدوم من اللي بيحصل، موضحا "ده اللي اتصور واتبعت ما بالك باللي بيحصل ومحدش بيشوفه".

وطالب معتز من وزارة التربية والتعليم بالرد على هذا الفيديو.
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