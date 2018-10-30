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تعليم

الخميس.. بدء الانتخابات الطلابية بكلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:18 ص
صدى البلد
عاطف خالد
أعلنت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان، أن بدء اجراء انتخابات الاتحادات الطلابية يوم الخميس المقبل بحرم الكلية.

وقال كيرلس نشات، رئيس اتحاد الكلية في تصريح "لصدي البلد"، إن فتح باب التقدم للانتخابات يبدأ يوم الخميس المقبل وتستمر الانتخابات لمدة أسبوع كامل.

وأضاف كيرلس، ان التقدم للانتخابات يكون من خلال اللجان المعلن عنها وتتكون كل لجنة من 8 أعضاء بواقع فردين من كل الفرق الدراسية ، بينما يقوم المرشح لمنصب آمين اللجنة أو المساعد بعرض خطة لعمله يستطيع من خلالها الطلاب معرفة اهدافه.

يذكر ان الانتخابات الطلابية بالكلية تأتي بتنظيم واشراف كامل من الادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة .
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