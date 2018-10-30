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اقتصاد

المقاولون العرب: ننفذ مشروعات بـ500 مليون دولار بنيجيريا

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 05:10 ص
صدى البلد
آمنة عبدالعظيم
أكد المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة لديها عدة مشروعات بنيجيريا تقترب تكلفتها الاستثمارية من 500 مليون دولار تقريبا.

وأضاف صلاح، فى تصريحات خاصة لــــــ"صدى البلد"، أن من بين مشروعات المقاولون العرب فى نيجيريا طريق اويري ايليلي بطول حوالى 35 كم تقريبا وقيمته 70 مليون دولار أمريكي.

وتابع: نقوم بتنفيذ ازدواج طريق انوجو بورت هاركوت بطول 56.10 كم وتكلفته حوالى 166 مليون دولار أمريكي، وكذا انشاء البنية التحتية لمنطقة ويي السكنية (مشروعات مياه وصرف صحي ) بقيمة اجمالية 141 مليون دولار أمريكي، وانشاء مجمع الحكومات والتي انتهت الشركة منه بقيمة حوالى 44.6 مليون دولار أمريكي.
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