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تعليم

قسم المكتبات بآداب حلوان ينظم حفلًا للترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:43 م
صدى البلد
عاطف خالد
نظم قسم المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان، حفلًا للترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩ .

وأوضحت الكلية، في بيان لها، أن الحفل شهد حضور كل من الدكتورة سهير عبد السلام، عميد الكلية، ومها حسني، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأماني السيد رئيس القسم، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالقسم.

يذكر أن حفل الترحيب شهد ضيافة الدكتورة هبة إسماعيل، مدير برنامج الشبكة الدولية لقادة المكتبات الناشئين المبدعين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
قسم المكتبات بآداب حلوان ينظم حفلًا للترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩
قسم المكتبات بآداب حلوان ينظم حفلًا للترحيب بالطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠١٨/ ٢٠١٩
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