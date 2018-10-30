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مرأة

في هذه الحالات تحتاجين إلى تنحيف الفخذين

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
ريهام قدري
أكد الدكتور شادى سامى أخصائى جراحات التجميل وتنسيق القوام أن هناك بعض الأشخاص يعانون من تراكم الدهون في منطقة الفخذين بصورة تسبب لهم عدة مشاكل حيث إن تراكم الدهون في هذه المنطقة ينجم عنه أيضًا ظهور السليوليت بشكله غير المرغوب فيه من معظم الناس كما تتسبب السمنة في منطقة الفخذين في تلاصقهما وهو ما ينتج عنه احتكاك الفخذين عند المشي أو الحركة وزيادة العرق في هذه المنطقة، ويتسبب في اسمرار منطقة باطن الفخذين ما يدفع الكثير من الأشخاص في التفكير حول عملية تنحيف الافخاذ.

وقال الدكتور شادى سامى أنه قد لا تنجح محاولات تنحيف الأفخاذ عن طريق اتباع أساليب مثل تنظيم الغذاء وممارسة الرياضة وهذا لأن اتباع الحميات الغذائية قد يؤدي إلى تنحيف مناطق أخرى من الجسم بخلاف الأفخاذ.

وأكد الدكتور شادى سامى أن عملية تجميل الفخذين من خلال شفط الدهون تعتبر أكثر العمليات التي يتم اجرائها لشد الجلد في منطقة الفخذ وإعطاءه مظهرًا صحيًا يتميز برونق الشباب.

وأوضح الدكتور شادى سامى أن هناك عدة تقنيات مختلفة تستخدم للوصول إلى هذين الهدفين من هذه التقنيات عمليات شفط الدهون لتحقيق تخسيس الأفخاذ وعمليات شد الأفخاذ لإزالة الجلد الزائد في هذه المنطقة وتتنوع التقنيات التي تتم في عمليات تخسيس الفخذين، بداية من استخدام تقنيات اللفيزر، متبوعة ببعض التقنيات الحرارية التي تستخدم لشد الجلد، أو استخدام بعض تقنيات نحت الجسم لنحت العضلات وتخسيس الفخذين أو حتى استخدام تقنيات الجراحة للجمع بين شد ترهلات البطن والأرداف وتخسيس الفخذين.
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