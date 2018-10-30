ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

ضبط 10 أطنان بطاطس بثلاجة خلال حملة أمنية بالدقهلية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:01 ص
بطاطس
بطاطس
همت الحسينى
شنت الإدارة العامة لشئون التجارة بمديرية التموين بالدقهلية برئاسة الشربينى متولى الدير العام وأحمد محروس مفتشى الرقابة التجارية حملة قوية على قرية كفر دميرة مركز طلخا.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة غلاء الأسعار.

فيما تم ضبط (محمد.م.ع) صاحب ثلاجة بناحية كفر دميرة مركز طلخا لمخالفته القرار 669 لسنة 1991 الخاص بتخزين البطاطس والقرار 164 لسنة 1992 لاحتكار السلع الغذائية وقد تم ضبط كمية 10 اطنان بطاطس.

كما تم المرور على عدد من الثلاجات الاخرى تم اخذ اقرارات على اصحاب الثلاجات بعدم الاحتفاظ باى كميات من البطاطس وطرحها سريعا فى الأسواق الا يتم تعرضهم الى المسائلة القانونية.
loading...

ترشيحاتنا

المشجع الكفيف:الزمالك هو حياتي واكتر حاجة كسبتها حب الناس واللاعبين

وصفات طبيعية تغنيك عن اللجوء إلى جراحات دوالي الساق

رسالة قوية غير مباشرة من رونالدو إلى ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

هيئة الاستعلامات: مصطفى النجار ليس محبوسا.. ولا نعلم مكان هروبه

وزير التعليم العالي السابق: تعرضت للابتزاز عندما كنت بموقع المسؤولية

وزيرة التخطيط تمثل مصر بالمؤتمر الإقليمي حول السكان والتنمية في بيروت

شروط كونتي السبب الرئيسي في فشل المفاوضات مع ريال مدريد

وزير البترول: الرئيس السيسى وضع خطة ترتكز على التنمية المستدامة منذ توليه مصر

جنة طفلة لعبت مع رئيس الوزراء تنس الطاولة.. كسبته بس خد مني كذا بونط

نواب عن واقعة اعتداء محام على قاض في المنيا: لا مانع من تغليظ العقوبة على كل مسيئ ولن نصدر تشريعا يجرم الأمر إلا إذا كان ظاهرة.. ونادي القضاة يؤكد استمراره في حماية أعضائه من كل إهانة

أحمد ناجي: هذا هو عيب جنش الوحيد

قلب ميت.. أم تعذب طفلتها في عمر العامين من أجل عيون زوجها

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

كليب نساى لشرين عبد الوهاب يحقق 16 مليون مشاهد
التعليم: قانون يجرم الدروس الخصوصية قريبًا.. فيديو
مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟