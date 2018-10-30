ضبط 10 أطنان بطاطس بثلاجة خلال حملة أمنية بالدقهلية

شنت الإدارة العامة لشئون التجارة بمديرية التموين بالدقهلية برئاسة الشربينى متولى الدير العام وأحمد محروس مفتشى الرقابة التجارية حملة قوية على قرية كفر دميرة مركز طلخا.



جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بتكثيف الحملات التموينية لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة غلاء الأسعار.



فيما تم ضبط (محمد.م.ع) صاحب ثلاجة بناحية كفر دميرة مركز طلخا لمخالفته القرار 669 لسنة 1991 الخاص بتخزين البطاطس والقرار 164 لسنة 1992 لاحتكار السلع الغذائية وقد تم ضبط كمية 10 اطنان بطاطس.



كما تم المرور على عدد من الثلاجات الاخرى تم اخذ اقرارات على اصحاب الثلاجات بعدم الاحتفاظ باى كميات من البطاطس وطرحها سريعا فى الأسواق الا يتم تعرضهم الى المسائلة القانونية.