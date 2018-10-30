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اليوم.. انطلاق منتدى المنصورة باريس للعيون بجامعة المنصورة

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 07:01 ص
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
همت الحسينى
ينطلق اليوم الثلاثاء منتدى فعاليات المنصورة - باريس للعيون بمركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، والذى يستمر إلى ٢ نوفمبر المقبل بمناسبة التعاون المصرى الفرنسى لمكافحة العمى والذى تتبناه منظمة الأمم المتحدة ممثلة بالصحة العالمية والجمعيات غير الحكومية تحت مسمى اليوم العالمي للنظــر).

حيث سيتم خلال المنتدى إجراء١٠عمليات لجراحة المياه الزرقاء و١٠ عمليات زرع قرنية للأطفال الفقراء فى سن أقل من ١٢ عام كما سيتم مناظرة ٢٠ حالة للأطفال من خلال الخبراء الفرنسيين.

كما سيقوم بإجراء العمليات نخبة من الأساتذة المتخصصين بطب وجراحة العيون بمركز العيون بمشاركة خبراء فرنسيين من جامعات باريس والمستشفيات المتخصصة لعلاج الجلوكوما كما تقام محاضرات تفاعلية وحلقات عمل علمية.

فيما يأتى تنظيم المنتدى فى إطار خطة الدولة للقضاء على قوائم الانتظار وتفعيل الشق التعليمي للأطباء الشباب ليغتنموا التكنولوجيات الحديثة حتى يتم تعظيم اليوم العالمى للنظر بشكل أوسع ومساهمة فعالة فى حل مشاكل زراعة القرنيات بمصر.

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