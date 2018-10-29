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شاهد.. مُسنة بالشرقية تُقبل رئيس الوزراء بعد استجابته لعلاج حفيدتها

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:32 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
حسام الحارتي
في لفتة إنسانية استجاب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أثناء تفقده محافظة الشرقية في جولته الميدانية اليوم ، لطلب مسنة بعلاج حفيدتها فى مستشفى الجامعة .

وأوضحت السيدة في لقطات نقلها برنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن حفيدتها تعاني من مرض في العظام، معلقة "دي ابنة الشهيد الذي راح ضحية الوطن للدفاع عن أراضي سيناء" .

وأثناء مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء الإجراءات وعلاجها، قامت السيدة بتقبيل الدكتور مصطفي مدبولي والدعاء له .
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