شاهد.. مُسنة بالشرقية تُقبل رئيس الوزراء بعد استجابته لعلاج حفيدتها

في لفتة إنسانية استجاب الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، أثناء تفقده محافظة الشرقية في جولته الميدانية اليوم ، لطلب مسنة بعلاج حفيدتها فى مستشفى الجامعة .



وأوضحت السيدة في لقطات نقلها برنامج " مساء دي ام سي " ، المذاع عبر فضائية " دي إم سي " ، أن حفيدتها تعاني من مرض في العظام، معلقة "دي ابنة الشهيد الذي راح ضحية الوطن للدفاع عن أراضي سيناء" .



وأثناء مطالبة رئيس مجلس الوزراء بسرعة إنهاء الإجراءات وعلاجها، قامت السيدة بتقبيل الدكتور مصطفي مدبولي والدعاء له .

