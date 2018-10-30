نائب عن طلب نادي القضاة تغليظ عقوبة إهانة القضاء: مش كل واقعة نتدخل تشريعيا

أكد النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلملن، على ضرورة ضبط العلاقة ما بين القضاة والمحامين، لاسيما وأن المحاماة تشكل ضلع من ضلعي العدالة، معربًا عن أسفه من واقعة اعتداء أحد المحامين على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي.



وأشار "حنفي" فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن النظر فى العقوبات الحالية الخاصة بإهانة القضاء، تكون عندما تتحول تلك الممارسة غير المقبولة ضد القضاء ظاهرة، قائلًا: "مش كل واقعة هنعمل هيتدخل المشرع فيها".



كان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن السلطة التشريعية، قد طالب، بتعديل تشريعي في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله، على أن يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي والتجرؤ على القضاء.



جاء ذلك على خلفية واقعة تعدي محام على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، أثناء انعقاد الجلسات بزعم وجود خلافات سابقة بين المحامي والقاضي.