نائب يحذر من الحلول الوقتية لأزمة البطاطس حتى لا تتكرر

أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، على أن حل أزمة البطاطس سيكون وفق ما أعلنت عنه وزارة الزراعة، فى 20 نوفمبر المقبل، بشكل كبير.



وأضاف "شعلان" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بان السبب يعود إلى بداية موسم البطاطس، خاصة المزروعة بالمنيا، مما يخلق حالة من الإنفراجة فى سوق البطاطس وتقليل أسعارها.



وشدد عضو زراعة البرلمان على ضرورة تكثيف الحكومة لجهودها فى مواجه احتكار التجار، وضبط الثلاجات المليئة بالبطاطس المهخزنة، حتى تستقر أكثر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أ، سعرها الحالي مبالغ فيه للغاية.



وطالب النائب بأخذ الاحتراز وعدم الحل المؤقت للأزمة، حتي لا تتكر مرة أخري.