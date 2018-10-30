ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

نائب يحذر من الحلول الوقتية لأزمة البطاطس حتى لا تتكرر

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
عبد الرحمن سرحان
أكد النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي، على أن حل أزمة البطاطس سيكون وفق ما أعلنت عنه وزارة الزراعة، فى 20 نوفمبر المقبل، بشكل كبير.

وأضاف "شعلان" فى تصريحات لـ "صدى البلد" بان السبب يعود إلى بداية موسم البطاطس، خاصة المزروعة بالمنيا، مما يخلق حالة من الإنفراجة فى سوق البطاطس وتقليل أسعارها.

وشدد عضو زراعة البرلمان على ضرورة تكثيف الحكومة لجهودها فى مواجه احتكار التجار، وضبط الثلاجات المليئة بالبطاطس المهخزنة، حتى تستقر أكثر خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أ، سعرها الحالي مبالغ فيه للغاية.

وطالب النائب بأخذ الاحتراز وعدم الحل المؤقت للأزمة، حتي لا تتكر مرة أخري.
loading...

ترشيحاتنا

عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

النائب العام يحيل مدير الشئون المالية بصحيفة قومية للجنايات لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 32 مليون جنيه

تعرف على قرارات مجلس إدارة الأهلي في اجتماعه اليوم

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

ابنة عمرو دياب تلتقي دينا الشربيني في مطعم بلندن.. شاهد

مدرب الإسماعيلي: الفريق قدم مباراة مميزة أمام الرجاء المغربي

كريستيانو رونالد مهدد بالسجن مدى الحياة في قضية اغتصاب

البيت الأبيض لـ ترامب البرازيلي: هناك ترامب واحد فقط

مدرب الرجاء: الإسماعيلي كان الأفضل.. والتعادل السلبي نتيجة إيجابية لنا

أب بلا قلب.. ابنته كشفت خيانة زوجته الثانية فربطها 10 أيام دون طعام حتى الموت

ارتفاع عدد القتلى بسبب العواصف في إيطاليا إلى 6 أشخاص

أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

مقتل 4 إيطاليين بسبب العواصف والفيضانات
احرصى على إعطاء طفلك كوبا من هذا المشروب يوميا لتقوية الذاكرة
التعليم: وقف المتورطين في واقعة ميت غمر عن العمل.. فيديو
هاني عازر: الافتتاح التجريبي لأنفاق قناة السويس خلال شهرين .. فيديو
هاني عازر: ألمانيا تنظر إلى مصر على أنها دولة مستقرة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟