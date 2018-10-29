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فن

بيت المسرح يمثل مصر فى الساعة الأخيرة بأيام قرطاج المسرحية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:44 م
صدى البلد
سعيد فراج
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، إن عرض " الساعة الأخيرة" من إنتاج فرقة مسرح الغد التابعة للبيت الفني للمسرح، تلقى دعوة رسمية للمشاركة بالدورة رقم٢٠ من أيام قرطاج المسرحية والتي من المقرر عقدها خلال شهر ديسمبر المقبل بتونس، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية بالمهرجان.

وأضاف " مختار" في بيان له أن البيت الفني للمسرح يولي اهتماما خاصا بالمشاركات الدولية لعروضه بالمهرجانات والتي تأتي ضمن خطة وزارة الثقافة المصرية لتأكيد وضع المسرح المصري على الخريطة المسرحية الدولية، و خاصة مع تعدد مشاركات عروض البيت الفني للمسرح هذا العام بمهرجانات دولية وعربية مختلفة.

عن مشاركة فرقة مسرح الغد بالمهرجان يقول الفنان سامح مجاهد مدير فرقة مسرح الغد أن هذه هي المشاركة الثانية لفرقة مسرح الغد ضمن فعاليات أيام قرطاج المسرحية ، حيث سبقتها مشاركة عرض " ليل الجنوب" من إنتاج الفرقة ، و إخراج المخرج الكبير ناصر عبد المنعم، في عام ٢٠١٣، وهي عودة قوية للفرقة للمهرجان من جديد.

أعرب المخرج الكبير ناصر عبد المنعم عن سعادته بمشاركة عرض "الساعة الأخيرة" ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان، معربا عن أمله في أن يكون صورة مشرفة للمسرح للمصري أمام العالم.

يذكر أن عرض " الساعة الأخيرة" أُفتتح في شهر إبريل الماضي، يتناول العرض حياة الطيار الأمريكي الذي ألقى قنبلة هيروشيما، من تأليف عيسى جمال الدين ، و بطولة نجوم مسرح الغد شريف صبحي ، سامية عاطف ، معتز السويفي ، محمود الزيات ، محمد دياب ونائل علي ،بمشاركة نورهان أبو سريع و محمد حسيب ،ديكور وأزياء محمد هاشم، إعداد موسيقي أحمد حامد، مادة فيلمية حازم مصطفى و من إخراج ناصر عبد المنعم.
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