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هل يترأس بوتفليقة الجزائر مدى الحياة؟.. جدل بعد إعلان حزب جبهة التحرير الوطني ترشح رئيسه لولاية خامسة.. مصير صحة صاحب الـ81 عاما ويجلس على كرسي متحرك مجهولة.. ومستقبل البلاد أبرز ما يشغل الوسط السياسي

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 04:00 ص
الرئيس الجزائري بوتفليقة
الرئيس الجزائري بوتفليقة
رحيم يسري
  • حزب جبهة التحرير الوطني: بوتفليقة مرشحنا الوحيد
  • جدل حول مستقبل البلاد وإمكانية إدارة الرئيس العاشر للجزائر بسبب حالته الصحية المتردية
  • الخوف من المصير المجهول يدفع كثيرون لدعم الرئيس الحالي

أعلن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، أن الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة، البالغ 81 عاما، سيترشح لولاية خامسة، بالانتخابات المقرر إجراؤها في 2019. 

قرار الحزب أثار جدلا واسعا في الوسط السياسي الجزائري؛ خاصة بسبب صحة الرئيس بوتفليقة المتردية، وتساءل معارضون عن إمكانية إدارته للبلاد لولاية خامسة، حيث انتشرت تقارير إعلامية تطرح هذا السؤال: "هل يحكم بوتفليقة الجزائر للأبد؟".

انهالت الانتقادات على جمال ولد عباس، أمين عام الحزب، الذي أعلن عن ترشح بوتفليقة، وأنه سيبقى في منصبه "مدى الحياة"، حيث انتقد الرأي العام الجزائري تلك التصريحات التي يمهد للإعلان رسميا عن أن بوتفليقة هو المرشح الوحيد في الانتخابات.

ومن المقرر أن يعلن بوتفليقة رسميا هذا القرار، بداية نوفمبر المقبل، وفقا لموقع "أوبزرف ألجيري" المحلي.

ونقل الموقع عن مصدر بالحزب قوله إن ولد عباس ضمن مجموعة من الرجال الذين يشجعون بوتفليقة على الترشح والتي تريد إجباره على إعلان ترشحه بسبب "مصالح سياسية".

واهتمت الصحف العالمية أيضا بالقرار، حيث نشرت مجلة "لوبوان" الفرنسية الشهيرة تقريرا بعنوان "الجزائر .. بوتفليقة للأبد"، مشيرة إلى سيطرة الحزب الحاكم على السلطة منذ 1962، وترشح بوتفليقة لرئاسة البلاد في انتخابات أعوام 1999 و2004 و2009 وكذلك 2014، وفي حال فوزه بانتخابات 2019 سيظل رئيسا حتى 2023.

وأشارت المجلة إلى الوضع غير المستقر نسبيا في الجزائر قائلة إن الكثيرين قد يدعمون بوتفليقة لضمان استقرار نسبي خاصة في الاقتصاد الذي بدأ يستعيد عافيته بعد فترات من التدهور، موضحة أنه هناك اتجاها عاما في بلاد المغرب لدعم الرئيس بوتفليقة خشية من تعثر "الجزائر" مثل ليبيا.

وقالت المجلة إن وجود "بوتفليقة للأبد" في السلطة يؤجل الأزمات التي قد تشهدها البلاد من انتقال السلطة.

وسلطت صحيفة "لوموند" الفرنسية الضوء على الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي دفعت الكثيرين لمعارضة ترشحه، مشيرة إلى أن عددا من ضباط الجيش حاولوا الإشارة لذلك الأمر أكثر من مرة، حيث وصف أحدهم بوتفليقة بـ"رجل إفريقيا المريض".

وأضافت أنه لن يثني بوتفليقة عن الترشح لولاية خامسة إلا حالته الصحية ، موضحة أن تطور الحالة الصحية للرئيس خلال الـ5 سنوات المقبلة، يبقى أمرا مقلقا لمن يستحوذون على السطة في البلاد.

وأثار صمت الرئاسة الجزائرية وعدم تعليقها على تصريحات أمين عام الحزب الحاكم، كثيرا من الأسئلة حول الأسباب الحقيقية التي تجعل الحزب يفضّل استمرار بوتفليقة؛ رغم أن وضعه الصحي المترّدي لم يعد خافيًا على أحد، خاصة المسؤولين الأجانب الذين يقابلونه.

وأشارت الصحيفة إلى الحملة التي تخلصت فيها الجزائر من جنرالات ومسؤولين عبر إحالتهم للتقاعد أو إقالتهم.

بينما يقول المحلل الجزائري رشيد أوعيسى، إن من يصّر على استمرار بوتفليقة هم من يستفيدون من بقائه، وأتحدث هنا عمّن يحكمون البلاد"، وتابع "لا يحكم الجزائر شخص واحد، بل عشائر أو مجموعات تتكون من جنرالات وأحزاب ورجال أعمال نافذين، وغيرهم، فهم حكام الظل الذين يرغبون في استمرار شخصٍ مريض حتى تستمر مصالحهم".

وشهدت الجزائر خلال الأشهر الماضية حملة واسعة لإعفاء جنرالات ومسؤولين أمنيين، منهم من تم إيقافه والتحقيق معه في تهم فساد، وتركز الجدل السياسي في الجزائر في الأشهر الأخيرة حول الشكوك بشأن ترشح بوتفليقة من عدمه، إلا أن هذا الترشح لا يثير معارضة معلنة كتلك التي كانت في عام 2014 خصوصا داخل القيادات السياسية والعسكرية.

يذكر أن بوتفليقة يرأس الجزائر منذ 1999 ولديه الرقم القياسي في هذا المنصب في تاريخ البلاد، وهو لا يظهر إلا نادرا للعموم على كرسي متحرك، ولم يعد يُلقِ خطبا منذ إصابته بجلطة.
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