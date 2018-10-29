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رياضة

عمومية جرين هيلز تفوض مجلس السعيد في صلاحياتها

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
منتصر الرفاعي
جددت الجمعية العمومية لنادي جرين هيلز الثقة في مجلس الإدارة بقيادة الدكتور تامر السعيد وفوضته في اتخاذ ما يراه مناسبا لمصلحة النادي حيث لم يكتمل النصاب القانوني لحضور الجمعية العمومية العادية .

حضر اليوم ٨٥ عضوا والنصاب القانوني ٣٧٢ عضوا من أصل الجمعية العمومية التي تبلغ ١٨٥٤عضوا وحسب قانون الرياضة في حالة عدم الاكتمال يفوض مجلس الإدارة في صلاحيات الجمعية العمومية من حيث اعتماد الميزانية والحساب الختامي واتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات.

وكان مجلس إدارة جرين هيلز برئاسة الدكتور تامر السعيد قد أعد كافة التجهيزات لاستقبال الجمعية العمومية مع كشف حساب لكل ما قدمه مجلس الإدارة خلال عام حيث شهد النادي طفرة غير مسبوقة في كافة الأنشطة والخدمات للأعضاء.

تعهد مجلس الإدارة بإنهاء موضوع أرض النادي الذي لم يتبق بعض الأمور الإدارية للانتهاء ومنه وضم باقي الأرض فضلا عن استمرار النهضة في كافة الأنشطة.

وكان مجلس السعيد قد فرض اسم جرين هيلز علي خريطة الأندية المصرية في المجال الرياضي وبدأ أبطال جرين يقفون علي منصات التتويج يزاحمون علي الذهب والفضة والبرونز في مختلف اللعبات فضلا عن النشاط الاجتماعي ممثلا في الرحلات ذات الهدف المميز لمعرفة عضو النادي بالمعالم الأثرية في مصر والنشاط الثقافي وعروضه المميزة.

مجلس الإدارة برئاسة السعيد وجه الشكر للجهاز التنفيذي للنادي بقيادة الدكتور تامر هيكل المدير التنفيذي للنادي وجميع العاملين بالنادي علي جهودهم المتميزة خلال العام المنقضي وكذلك رؤساء القطاعات في كافة المجالات.

يذكر أن مجلس إدارة جرين هيلز يضم الدكتور تامر السعيد رئيسا والدكتور محمد البلتاجي نائبا للرئيس وتامر عثمان أمينا للصندوق والأعضاء مهاب الجندي وأسامة يوسف وسامح يوسف والدكتور حسام أحمد عبدالسلام والسيد فراج ضيف.
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