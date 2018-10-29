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فن

انطلاق قناة الأوبرا على يوتيوب فى افتتاح مهرجان الموسيقى العربية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:48 م
صدى البلد
أحمد البهى
قررت إدارة الأوبرا المصرية برئاسة د.مجدى صابر ، إطلاق قناة دار الأوبرا المصرية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، مع افتتاح الدورة الــ 27 لمهرجان الموسيقى العربية المقرر انطلاقها 2 نوفمبر المقبل.

يذكر أن هناك عددا كبيرا من الحفلات النادرة التى أقيمت على مسرح دار الأوبرا المصرية سوف تذاع عبر القناة الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى تحيى حفل الافتتاح للدورة الجديدة من الموسيقى العربية الفنانة لطيفة، بينما تختتم الحفل الفنانة الكبيرة ماجدة الرومى والمقرر أن يكون حفلها 12 نوفمبر المقبل، وقد وصلت سعر التذكرة إلى 1500 جنيه.
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