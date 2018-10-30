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برلمان

نائبة تطالب بتغليظ العقوبة ضد أي شخص يتعدى على القضاء

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:01 ص
النائبة سوزي ناشد
النائبة سوزي ناشد
عبد الرحمن سرحان
قالت النائبة سوزي ناشد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بمجلس النواب، إنه لا مانع من تغليظ العقوبة على أى شخص تسول له نفسه الإساءة إلى القضاء، أو أحد من ممثليه، لاسيما وأنها مكانة القضاء الكبيرة لا تسمح لأي شخص بالإساءة إليه.

وعبرت "ناشد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" عن استياءها من واقعة اعتداء أحد المحامين على رئيس استئناف محكمة جنح مستأنف ملوي، قائلة: هذا أمر لا يجب أن يحدث بين ممثلي هيئتين بحجم المحاماة والقضاء، فلا بد من تغليظ العقوبة على المسيئين.

وأكدت عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالبرلمان، على أن العلاقة بين المحاماة والقضاء، يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل، لاسيما وأنها علاقة بين قاضي جالس وآخر واقف، كما يشبهونها.

كان نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن السلطة التشريعية، قد طالب، بتعديل تشريعي في قانون العقوبات بتغليظ العقوبة المقررة للجرائم الخاصة بإهانة القضاء ورجاله، على أن يكون الجزاء رادعا لكل من تسول له نفسه التعدي والتجرؤ على القضاء.

جاء ذلك على خلفية واقعة تعدي محام على رئيس محكمة جنح مستأنف ملوي، أثناء انعقاد الجلسات بزعم وجود خلافات سابقة بين المحامي والقاضي.
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