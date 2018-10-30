جنة طفلة لعبت مع رئيس الوزراء تنس الطاولة.. كسبته بس خد مني كذا بونط

قالت جنة الطفلة التي لعبت بينج بونج أمام المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للزقازيق؛ إنها فازت عليه في المباراة.
ورددت "جنة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "on e"،: "أنا كسبته بس هو أخد مني كذا بونط"؛ منوهة بأنها كانت سعيدة بمقابلة رئيس الوزراء، لأن المقابلة كانت غير تقليدية.
وتابعت جنة: "الحمد لله أنا قدرت أتمالك أعصابي وأنا بلاعبه وكسبت وكان نفسي اشوفه ودي أول مرة".
وتفقد المهندس مصطفى مدبولي، استاد الزقازيق ورافقه وزراء الشباب والرياضة والتموين والصحة والتنمية المحلية والزراعة.
ورددت "جنة"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "on e"،: "أنا كسبته بس هو أخد مني كذا بونط"؛ منوهة بأنها كانت سعيدة بمقابلة رئيس الوزراء، لأن المقابلة كانت غير تقليدية.
وتابعت جنة: "الحمد لله أنا قدرت أتمالك أعصابي وأنا بلاعبه وكسبت وكان نفسي اشوفه ودي أول مرة".
وتفقد المهندس مصطفى مدبولي، استاد الزقازيق ورافقه وزراء الشباب والرياضة والتموين والصحة والتنمية المحلية والزراعة.