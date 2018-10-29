الاعتماد والجودة تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طب عين شمس .. صور

تفقد فريق المراجعة التابع للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وحدة الغسيل الكلوي المتطورة بمستشفي الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس.



رافق الفريق خلال الجولة التفقدية، كل من د. محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ود. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ود.هيثم عزت، ود.حسين سيد، ود.هويدا الشناوي، ود.ثناء بهاء الدين.



يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، على أن تستكمل باقي الزيارات، وعقد لقاءات مع الطلاب ومناقشة نتائج المقابلات في اليوم التالي للزيارة.

