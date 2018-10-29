ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

الاعتماد والجودة تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طب عين شمس .. صور

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:40 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
تفقد فريق المراجعة التابع للهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وحدة الغسيل الكلوي المتطورة بمستشفي الباطنة بكلية الطب جامعة عين شمس.

رافق الفريق خلال الجولة التفقدية، كل من د. محمود المتيني عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ود. أيمن صالح مدير مستشفيات جامعة عين شمس، ود.هيثم عزت، ود.حسين سيد، ود.هويدا الشناوي، ود.ثناء بهاء الدين.

يأتي ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول للهيئة القومية لضمان الاعتماد والجودة، على أن تستكمل باقي الزيارات، وعقد لقاءات مع الطلاب ومناقشة نتائج المقابلات في اليوم التالي للزيارة.
الاعتماد والجودة تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طب عين شمس .. صور
الاعتماد والجودة تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طب عين شمس .. صور
الاعتماد والجودة تتفقد وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى طب عين شمس .. صور
loading...

ترشيحاتنا

رئيس المصري يكشف عن خليفة حسام حسن لتدريب الفريق

أحمد موسى عن حادث تونس الإرهابي: إدانات قوية لحزب النهضة الإخواني

السفارة القطرية تختطف صحفيين من سوازيلاند

شاهد.. لقطات تظهر عددا من قتلى وجرحى التفجير الانتحاري في أفغانستان

مستقبل وطن يقيم شوادر لبيع الخضراوات بأسعار مخفضة بالخليفة ومنشأة ناصر

خطيبة خاشقجي: لا أعرف المسئول الرئيسي عن مقتله

عامر حسين يكشف مواعيد إقامة مباريات الأهلي المؤجلة

مدرب ريال مدريد الجديد يغادر القاهرة إلى لندن عقب مكالمة رئيس النادى

وزارة التعليم تلاحق ملك الكيمياء وأسطورة الفيزياء.. فيديو

مجلس المصري يتخذ قرارا مصيريا بخصوص استقالة حسام حسن

حسن المستكاوى يرد على ادعاءات رئاسة سعد زغلول للأهلى

أول رد رسمي من المصري بعد تعاقد حسام حسن مع بيراميدز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

عبد الغفار : تكلفة أي جامعة بالنموذج الجديد 7 مليارات جنيه
حجاج: بناء مصر سدا في تنزانيا دليل سعيها لتنمية أفريقيا.. فيديو
خبير : ألمانيا تستعين بمصر لإنجاح مبادرة الشراكة مع أفريقيا .. فيديو
أستاذ علوم سياسية تكشف أهم ملفين في مباحثات السيسي وميركل.. فيديو
حجاج: ننتظر زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟