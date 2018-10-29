هيدي كرم: تقديمي برنامج مع والدتي فكرة مطروحة

أكدت الفنانة هيدي كرم، أن النجاح الذى حققته الفيديوهات التى جمعتها بوالدتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب "، جعل فكرة تقديمهما برنامج مشترك مطروحة.



وتابعت "هيدي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فكرة البرنامج ليست بعيدة عن تفكيرهما، ولكن تنفيذها يكون أمرا صعبا.



وأضافت "هيدي" لا بد أن يكون البرنامج مدروسا بشكل جيد، حتى نحافظ على التلقائية التى ظهرنا بها للمشاهد، وكانت سبب نجاحنا وجذب الجمهور لنا.