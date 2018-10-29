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برلمان

المحافظين ينعى ضحايا حادث الطائرة الأندونيسية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:52 م
أكمل قرطام
أكمل قرطام
معتز الخصوصي
قدم حزب "المحافظين" برئاسة المهندس أكمل قرطام، خالص تعازيه لأهالي وأسر ضحايا الطائرة الاندونيسية المنكوبة التى تحطمت صباح اليوم.

وتمنى الحزب أن يلهم الله جموع أهالي ضحايا الحادث الأليم الذي راح ضحيته قرابة 189 شخصا الصبر والسلوان على مفقوديهم.

يشار إلى أن طائرة اندونيسية، تحطمت صباح اليوم الإثنين، أثناء توجهها من مدينة جاكرتا إلى مدينة بانكال بينانغ في جزيرة سومطرة.
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