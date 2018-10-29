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رياضة

شيكابالا يشارك في خسارة قاتلة لـ أبولون من أولمبياكوس بدون كوكا.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:34 م
شيكابالا
شيكابالا
محمد رشاد
خسر أبولون الذي يضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" من أولمبياكوس الذي يتواجد بين صفوفه أحمد حسن "كوكا" بهدف قاتل، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار مباريات الجولة الثامنة من الدوري اليوناني.

شارك شيكابالا أساسيا قبل أن يستبدل في الدقيقة 79، بينما غاب كوكا عن المباراة للإصابة، وسجل ديميترس مانوس هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 90.

ورفع أولمبياكوس رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس بجدول الدوري، وواصل أبولون سلسلة الهزائم بتلقيه الخسارة الثامنة من أصل 8 مباريات، ليبقى بلا نقاط.
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