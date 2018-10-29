أول تعليق من الرئيس التونسي على تفجير امرأة نفسها في شارع الحبيب بورقيبة

علق الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، على واقعة تفجير امرأة نفسها في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة، قائلا إن التفجير ذكر التونسيين بأن لديهم مشاكل أخرى.



وذكرت قناة "روسيا اليوم"، أن السبسي اعتبر أن المناخ السياسي في تونس سيئ للغاية، وأن الجميع منشغل بـ" بزيد وعمر ومن يظل في الكرسي ومن يذهب والأحزاب ولكن هذه ليست مشاكل تونس".



وأضاف "ظننا أننا انتهينا من مكافحة الإرهاب في المدن وما زالت فقط في الجبال لكن العملية أثبتت غير ذلك".. "ظننا أننا قضينا على الإرهاب لكن في الحقيقة نرجو من الله ألا يقضي علينا".



وأسفر الانفجار عن سقوط 9 جرحى، منهم 8 من قوات الأمن.

