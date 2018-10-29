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عبد الغفار : تكلفة أي جامعة بالنموذج الجديد 7 مليارات جنيه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:59 م
صدى البلد
حمزة شعيب
قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن تكلفة أي جامعة بالنموذج الجديد والجيل الثالث ما بين 6 إلى 7 مليارات جنيه، لافتًا إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل ضمان مستقبل أفضل لمصر في التعليم.

وأشار عبد الغفار، خلال حديثه لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على قناة "تن"، إلى أن هناك ما يقرب من 1000 طالب يدرسون فى الجامعات الألمانية، وهو ما يعكس اهتماما كبيرا من الجانب المصرى بأهمية التعليم الألماني.

وأكد أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى ألمانيا هامة للغاية وستخرج بنتائج عظيمة، مشيرا إلى أن المجتمع الألمانى يهتم بزيارة الرئيس إلى برلين، مطالبا وسائل الإعلام، بالاهتمام بملفات التعليم، وتسليط الضوء على ما يجرى على الأرض من إنشاءات لا سيما الجامعات الجديدة، للنهوض بالتعليم المصرى فى الفترة المقبلة.
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