10 مليارات جنيه مشتريات العرب بالبورصة منذ بداية العام

سجلت تعاملات العرب بالبورصة المصرية صافي شراء بقيمة 10 مليارات جنيه منذ بداية العام، بينما سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 6.6 مليار جنيه منذ بداية العام الحالي خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات.



كشف أحدث تقرير للبورصة المصرية، استحواذ تعاملات المصريين على نسبة 68.90% من إجمالي تعاملات السوق الأسبوع الماضي.



بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.78%، والعرب على 8.32% خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.