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تعليم

إعلام القاهرة تعلن عن الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:07 ص
صدى البلد
عمر سلامة
أعلنت كلية الاعلام جامعة القاهرة، عن الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسى 2018-2019.

وأشار ربيعي علي، مديرة العلاقات العامة بالكلية فى تصريحات خاصة لصدى البلد، إلى أنه يبدأ فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس المقبل، من الساعة التاسعة صباحا حتي الثالثة عصرا، وتعلن الكشوف المبدئية ويبدأ تلقى الطعون فى الخامس من الشهر ذاته.

وأضاف ربيعي، أن انتخابات الجولة الأولى وفرز النتائج، التي ستجرى يوم الأحد الحادي عشر من نوفمبر، وإنتخابات الإعادة يوم الإثنين الثانى عشر من الشهر ذاته.

وأعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء انتخابات اتحاد الطلاب، اعتبارا من بداية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب الترشيح اعتبارا من 1 نوفمبر وسحب وتقديم الاستمارات، ثم إعلان الكشوف المبدئية، وتلقى الطعون وفحصها.
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