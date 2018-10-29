انتر ميلان يتقدم بهدفين في الشوط الأول أمام لاتسيو فى الدوري الإيطالي.. فيديو

أنهى فريق إنتر ميلان أحداث الشوط الأول متفوقا أمام مضيفه لاتسيو، بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي الممتاز لكرة القدم.



سجل هدفي الضيوف كل من ماورو إيكاردي فى الدقيقة 28 من زمن المباراة، قبل أن يضيف الهدف الثاني مارسيلو بروزوفيتش فى الدقيقة 41 من زمن اللقاء لينتهي الشوط الأول بتقدم الإنتر بهدفين دون رد.



ويسعى انتر ميلان لتحقيق الفوز السادس على التوالي فى الكالتشيو للحفاظ على آماله فى منافسة يوفنتوس "المتصدر" برصيد 28 نقطة في حصد اللقب، بينما يتطلع لاتسيو لتحقيق الفوز الثالث على التوالى لمواصلة البقاء في المربع الذهبي.