الرقابة المالية: نسعى لمضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي

قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك دولا كثيرة ليس لها موقع جغرافي مثل مصر، وتصل نسبة مساهمة التأمين في اقتصادها القومي 4%.



وأضاف "عمران"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بعيدة عن المستويات التي ترتفع فيها نسبة مساهمة التأمين في الاقتصادي القومي، معقبا: «محتاجين نوصل بشكل تدريجي».



وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي أن هناك طموح كبير لمضاعفة أحجام قطاع التأمين بحلول عام 2022.



