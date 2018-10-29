ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

الرقابة المالية: نسعى لمضاعفة مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد القومي

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن هناك دولا كثيرة ليس لها موقع جغرافي مثل مصر، وتصل نسبة مساهمة التأمين في اقتصادها القومي 4%.

وأضاف "عمران"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر بعيدة عن المستويات التي ترتفع فيها نسبة مساهمة التأمين في الاقتصادي القومي، معقبا: «محتاجين نوصل بشكل تدريجي».

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلي أن هناك طموح كبير لمضاعفة أحجام قطاع التأمين بحلول عام 2022.

loading...

ترشيحاتنا

عامر حسين يكشف مواعيد إقامة مباريات الأهلي المؤجلة

أبو العينين: طريق الحرير يفتح آفاق الاستثمار لمصر.. وفرص أفريقيا واعدة.. فيديو

طريقة طبيعية تغسل الكبد من السموم لمدة 10 أيام

خطيبة خاشقجي: لا أعرف المسئول الرئيسي عن مقتله

لأول مرة.. إبراهيم نصر يكشف مفاجأة عن مشهد موته في شمس الزناتى

المتهمة بقتل زوجها بالعبور: قعدت أحشش مع عشيقي بعد ما قتلناه

السفارة القطرية تختطف صحفيين من سوازيلاند

رئيس الوزراء: يوجد وظائف بـ4 آلاف جنيه ولا تجد من يشغلها

امرأة تفجر نفسها وسط العاصمة التونسية

مصادر لـ صدى البلد: حكام النهائي الإفريقي يتدربون على Var في 6 أكتوبر

عمرها 30 سنة وخريجة تجارة إنجليش.. من هي الشابة منى قبلة منفذة تفجير تونس ؟

ماكرون: تخلي ميركل عن منصب مستشارة ألمانيا قرار محترم

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

حجاج: بناء مصر سدا في تنزانيا دليل سعيها لتنمية أفريقيا.. فيديو
خبير : ألمانيا تستعين بمصر لإنجاح مبادرة الشراكة مع أفريقيا .. فيديو
أستاذ علوم سياسية تكشف أهم ملفين في مباحثات السيسي وميركل.. فيديو
حجاج: ننتظر زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.. فيديو
أحمد موسى عن حادث تونس الإرهابي: إدانات قوية لحزب النهضة الإخواني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟