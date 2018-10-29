ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

بروتوكول لتفعيل مشروعات الشباب بجامعة العريش

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:45 م
صدى البلد
احمد صالح
أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة، وذلك للتعاون المشترك فى كافة المجالات.

وقال إن هذا البروتوكول مع جامعة العريش لتفعيل مشروعات الشباب وتأهيل العاملين الى جانب توعية النشء والشباب، حيث يتضمن البروتوكول التعاون فى تقديم الخدمات الشبابية والتعليمية والرياضية والمشاركة فى استثمار الموارد البشرية والتجهيزات والملاعب المفتوحة وجميع الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين من خلال تنمية وعى الشباب نحو القضايا الوطنية ونشر ثقافة التعاون، والتطوير الإداري والمهني والتنمية البشرية وتنمية مهارات العاملين والمشاركة فى جميع البرامج التدريبية.

وكذلك تفعيل دور الفتاة والمرأة فى ممارسة كافة الأنشطة الشبابية والرياضية ، تنمية وعى الشباب عن طريق الدورات التدريبية الحرفية والمهنية والالكترونية والبرمجية والتنمية البشرية وغيرها ، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى جميع التخصصات والمجالات ، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل كافة العقبات من أجل الاندماج فى المجتمع وممارستهم كافة الأنشطة والاستفادة الأكاديمية فى هذا المجال ، مع تنمية المهارات الاجتماعية بما يخص المخاطبة ولغة الاشارة وجميع أنواع الاعاقات ، والاستعانة بالخبرات التخصصية فى كافة المجالات الشبابية والرياضية.
loading...

ترشيحاتنا

مجلس المصري يتخذ قرارا مصيريا بخصوص استقالة حسام حسن

‎مصر وألمانيا توقعان اتفاقية جديدة شاملة لتطوير التعليم الفني

خطيبة خاشقجي: لا أعرف المسئول الرئيسي عن مقتله

أحمد موسى عن حادث تونس الإرهابي: إدانات قوية لحزب النهضة الإخواني

رونالدو يكشف السبب الحقيقي لرحيله عن ريال مدريد بعد خماسية برشلونة

أحمد موسى يشن هجوما شرسا على بعض وسائل الإعلام .. فيديو

الوزراء يستجيب لرواد صفحته الرسمية ويعلن تليفونات الوزارات الخدمية

ميسي يطلب انضمام صلاح لـ برشلونة .. والفرعون ينتظر الميركاتو

رئيس المصري يكشف عن خليفة حسام حسن لتدريب الفريق

قنصلية الرياض تعلق على مقتل فتاتين سعوديتين فى نهر هدسون بالولايات المتحدة

النائب العام يحيل مدير الشئون المالية بصحيفة قومية للجنايات لاتهامها بالكسب غير المشروع بمبلغ 32 مليون جنيه

نجاة المطربة إيناس عز الدين من موت محقق في حادث سيارة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيصلحوا الميكاب في مراية العربية.. سواقة الستات واقع يحكي عن كوارث

هاني شاكر يجري بروفات حفل الموسيقى العربية.. صور

تفاصيل المؤتمر الصحفى للقاهرة السينمائى.. جائزتان ماليتيان جديدتان لصناع السينما وتواجد مصرى كبير بالمسابقات

معبد عمدا بأسوان.. تم إنقاذه بمعجزة هندسية وبناه الملك تحتمس الثالث

متحف آثار الوادي الجديد يسرد تاريخ مصر على مر العصور.. صور

فيديو

عبد الغفار : تكلفة أي جامعة بالنموذج الجديد 7 مليارات جنيه
حجاج: بناء مصر سدا في تنزانيا دليل سعيها لتنمية أفريقيا.. فيديو
خبير : ألمانيا تستعين بمصر لإنجاح مبادرة الشراكة مع أفريقيا .. فيديو
أستاذ علوم سياسية تكشف أهم ملفين في مباحثات السيسي وميركل.. فيديو
حجاج: ننتظر زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟

هل تؤيد تخفيض أعداد طلاب الصيدلة؟