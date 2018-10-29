بروتوكول لتفعيل مشروعات الشباب بجامعة العريش

أكد إيهاب حسن عبد الوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، أنه تم تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة العريش ومديرية الشباب والرياضة، وذلك للتعاون المشترك فى كافة المجالات.



وقال إن هذا البروتوكول مع جامعة العريش لتفعيل مشروعات الشباب وتأهيل العاملين الى جانب توعية النشء والشباب، حيث يتضمن البروتوكول التعاون فى تقديم الخدمات الشبابية والتعليمية والرياضية والمشاركة فى استثمار الموارد البشرية والتجهيزات والملاعب المفتوحة وجميع الإمكانات المتوافرة لدى الطرفين من خلال تنمية وعى الشباب نحو القضايا الوطنية ونشر ثقافة التعاون، والتطوير الإداري والمهني والتنمية البشرية وتنمية مهارات العاملين والمشاركة فى جميع البرامج التدريبية.



وكذلك تفعيل دور الفتاة والمرأة فى ممارسة كافة الأنشطة الشبابية والرياضية ، تنمية وعى الشباب عن طريق الدورات التدريبية الحرفية والمهنية والالكترونية والبرمجية والتنمية البشرية وغيرها ، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم فى جميع التخصصات والمجالات ، ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة وتذليل كافة العقبات من أجل الاندماج فى المجتمع وممارستهم كافة الأنشطة والاستفادة الأكاديمية فى هذا المجال ، مع تنمية المهارات الاجتماعية بما يخص المخاطبة ولغة الاشارة وجميع أنواع الاعاقات ، والاستعانة بالخبرات التخصصية فى كافة المجالات الشبابية والرياضية.