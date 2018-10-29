حماية المستهلك: عقوبات رادعة لمخزني ومحتكري البطاطس

أكد اللواء راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الدولة نجحت في وضع يدها على موضع الخلل في أزمة أرتفاع سعر البطاطس؛ موضحا أن هناك عقوبات رادعة لكل من كان يخزن البطاطس لتحقيق ربح ومكسب كبير.



وأشاد "عبد المعطي"، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، بالتحرك الذي قامت به أجهزة الدولة في أزمة أسعار البطاطس سريعا وعودة اسعارها لطبيعتها مرة أخرى.



ونوه "عبد المعطي" إلى أن الجهاز يحاول قدر المستطاع حل جميع شكاوى المواطنين.