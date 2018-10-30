7 ملايين جنيه لإحياء مشروع سكة حديد أبو طرطور بالوادي الجديد

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، إنه تم الانتهاء من دراسة إعادة تشغيل خط السكة الحديد أبوطرطور - سفاجا التى قام بها أحد المكاتب الاستشارية الألمانية الكبرى وذلك بالتنسيق مع وزارة النقل مشيرا إلى أن تكلفة المشروع المبدئية تصل إلى 7 مليارات جنيه قابلة للزيادة.



وأضاف الزملوط في بيان أن المحافظة تولى مشروع السكة الحديد اهتماما كبيرا لدوره فى عملية التنمية والمساهمة فى ربط المحافظة بمحافظات وادى النيل ، كما يعد حجر أساس وبنية تحتية لعدد من المشروعات التى سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



وأوضح أن المشروع سيسهم فى تخفيف الضغط على الطرق البرية التى تمر عليها آلاف الأطنان من الشاحنات المحملة يوميا من خام الفوسفات من منجم أبو طرطور لتصديره بميناء سفاجا، بالإضافة إلى المحاصيل الزراعية التى تزرع بمنطقة شرق العوينات.



يذكر أن خط السكة الحديد تم افتتاحه عام 1996 لخدمة عملية نقل الفوسفات من منطقة أبوطرطور بالوادى الجديد إلى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر لتصديره خارج البلاد، وتوقف بسبب تعديات كثيرة وفقدان 80% من أجزائه بعد ثورة 25 يناير ، فيما تسعى الدولة حاليا لإقامة مشروعات تكاملية بمشروع أبوطرطور وأهمها انشاء مصنع للأسمدة الفوسفاتية

