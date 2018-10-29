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رياضة

وزير الرياضة: محمد صلاح أعاد العلامة التجارية للكرة المصرية عالميًا.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:43 م
وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
محمد رشاد
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن لاعب الكرة المصري محمد صلاح المحترف بنادي ليفربول الإنجليزي أعاد العلامة التجارية الكاملة للكرة المصرية عالميًا.

وأضاف "صبحي" خلال لقاء خاص له مع قناة "روسيا اليوم"، أن أولويات الوزارة تستهدف الشباب وفق فئاتهم العمرية واستراتيجية الدولة، مشيرا إلى أنه يتم مرافقه الشباب في دخول قطاع الأعمال من خلال تمويل مشاريعهم.

وأكد وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تعمل على عودة الجماهير إلى الملاعب بعد استيفاء الإجراءات لتفادى عمليات الشغب، مضيفًا أن العنف في الملاعب ظاهرة عالمية وغياب الجماهير يقلل من القيمة التسويقية.
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