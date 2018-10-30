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اقتصاد

شباب الأعمال: مذكرة أمام الحكومة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
ولاء عبد الكريم
قال شريف وهدان نائب رئيس لجنة المنسوجات بجمعية شباب الأعمال ورئيس فرع الجمعية بالدلتا إن الجمعية ستعد مذكرة بأهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر 200 عام من القطن المصري لكافة الوزارات والهيئات المعنية بالقطن المصري.

وأشار إلى أن المذكرة تهدف لتوصيل احتياجات القطاع الخاص للحكومة من حيث الإنتاج المطلوب للصناعة وتلبية احتياجات الشركات من الغزول، مشيرا إلى أن إنتاج مصر من القطن يمثل من 70% إلى 80% من إنتاج القطن عالميا.

وأوضح وهدان أن المؤتمر يهدف لتعميق الصناعة الوطنية خاصة وأن القطن طويل التيلة يساهم بنسبة 1،5 إلى 3% فقط.

وأضاف أن الجمعية بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة القوي العاملة يهدف لتدريب وإعداد كوادر فنية تتواكب مع احتياجات القطاع الخاص وتحسين الجودة ومضاعفة الإنتاجية.
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