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حجاج: بناء مصر سدا في تنزانيا دليل سعيها لتنمية أفريقيا.. فيديو

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 10:49 م
أحمد حجاج
أحمد حجاج
هاني حسين
قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد لمنظمة الوحدة الإفريقية سابقا، إن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام أمر في غاية الأهمية.

وأضاف " حجاج " في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:" يهم رؤساء أفريقيا الاتصال هاتفيا ببعضهم البعض للحديث في مختلف الملفات والقضايا وحل المشاكل".

وتابع:" مصر تشارك في التنمية في أفريقيا ولدينا عدد من الخبراء العاملين على نفقة الحكومة المصرية في مختلف الدول الفريقية"، موضحا أن بناء مصر لـ سد في تنزانيا دليل على سعيها لتنمية أفريقيا.
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