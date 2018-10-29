موجز الأخبار.. السيسي يلتقي نظيره الألماني.. ومدبولي يلعب تنس طاولة بالشرقية

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة، وتسهيلًا على قرائه، يقدم لكم موجزًا بأهم هذه الأخبار.



ونشر الموقع ضمن هذه الأخبار، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ونظيره الألماني في قصر رئاسة الجمهورية الفيدرالية الألمانية، حيث كان فى استقباله الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينرماير.



ورصدت عدسة صدى البلد، لقطات للمهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهو يلعب تنس طاولة مع طفلة، في استاد الشرقية الرياضي، أثناء زيارة له.